Старший специалист отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы Литвы Тересе Каунене сообщила BNS, что рекорды были установлены в Клайпеде, Лаукуве, Паланге, Шилуте, Тяльшяй. Все же там не было так холодно, как в Укмерге, где температура опустилась до минус 26 градусов.

В ближайшее время морозы немного отступят, однако потепление не будет ощущаться по причине пронизывающего ветра.

"Ночь на среду будет холодной в Северной Литве, но морозы будут постепенно слабеть. (...), в ближайшую ночь уже не будет так холодно, как в эту, циклон принесет снег, облака. Но важно, что будет дуть сильный северный, восточный ветер, это будет повышать ощущение мороза, хотя температура будет не такой низкой", - пояснила Каунене.

В последние сутки Вильнюсская станция скорой медицинской помощи получила один вызов и сообщение о возможно замерзшем в столице человеке - медики констатировали смерть мужчины. Одну женщину с обморожением конечностей медики доставили в больницу.