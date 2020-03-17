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Минздрав Литвы сообщает, что 17 марта подтвердили еще один случай коронавируса (COVID-19). Это четвертый случай за этот день.
В Литве установлен еще один случай заражения коронавирусом - пациент вернулся из Нидерландов
© Scanpix

Всего в Литве зафиксировано 22 случая. Заболевший недавно вернулся из Нидерландов. Он изолирован и находится в Вильнюсе, в Сантаришкской клинике.

Представители клиники сообщили, что мужчина средних лет 6–9 марта побывал в Нидерландах. 15 марта он плохо себя почувствовал и обратился в Центр инфекционных заболеваний.

Проводится эпидемиологическое расследование.

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Немногим ранее во вторник в Литве были выявлены два случая в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.

В ночь на вторник был выявлен случай заражения COVID-19 в Паневежисе. Этот случай является тяжелым. Инфекция установлена у вернувшегося из Южно-Африканской Республики (ЮАР) мужчины, он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое расследование.

Минздрав отмечает, что по мере роста числа заболевших, жизненно важно членам общества беречь друг друга и следовать требованиям властей.

Жителям, которые вернулись из-за границы, в течение 14 дней полагается пребывать в условиях самоизоляции. Они каждый день должны мерить температуру, наблюдать за своим здоровьем, если появляется признак инфекции дыхательных путей – температура, кашель, человек начинает задыхаться – надо звонить по номеру 1808.

Жителей просят, если есть возможность, работать из дома, избегать мест массового скопления людей, общаться, соблюдая безопасное расстояние, регулярно мыть руки, поддерживать гигиену поверхностей и т.д.

Если появились симптомы болезни, самому никуда не ехать, ждать приезда скорой.

ru.DELFI.lt
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