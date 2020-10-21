В Литве установлен еще один антирекорд и две смерти

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За минувшие сутки в Литве установили 311 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 21 октября:
Всего в Литве подтверждено: 8239
Болеют: 4483
За минувшие сутки установили: 311
Скончались: 120
Больные, которые умерли по другим причинам: 37
Выздоровели: 3599
В изоляции находятся: 31 859
С 1 июня зафиксированы 359 привозных случаев.
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