В Литве установлен еще один антирекорд и две смерти

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 21 октября:

Всего в Литве подтверждено: 8239

Болеют: 4483

За минувшие сутки установили: 311

Скончались: 120

Больные, которые умерли по другим причинам: 37

Выздоровели: 3599

В изоляции находятся: 31 859

С 1 июня зафиксированы 359 привозных случаев.