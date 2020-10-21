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За минувшие сутки в Литве установили 311 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав.
В Литве установлен еще один антирекорд и две смерти
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 21 октября:

Всего в Литве подтверждено: 8239
Болеют: 4483
За минувшие сутки установили: 311
Скончались: 120
Больные, которые умерли по другим причинам: 37
Выздоровели: 3599
В изоляции находятся: 31 859

С 1 июня зафиксированы 359 привозных случаев.

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