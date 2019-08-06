Днем небо заволокут тучи. В большинстве районов пройдут дожди. Местами ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В среду ночью дожди прекратятся. Небольшие осадки возможны лишь местами. Утром будет 11-16 градусов. Днем дожди пройдут в большинстве районов. Местами прогнозируют грозы. Воздух днем прогреется до 20-25 градусов.

В четверг без особых перемен. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди, кое-где прогнозируют грозы. Ночью местами туман. Температура 10-15, днем 21-25 градусов.

В пятницу погода будет по-летнему теплой, но влажной.