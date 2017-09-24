В Литве установится сухая и теплая погода

В воскресенье без дождя. Ночью 7–12 градусов тепла, днем 17–21 градус.

В начале следующей недели больших перемен также не ожидается. В понедельник и вторник без дождя. Ночи будут прохладными – 6–11 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 16–20 градусов.