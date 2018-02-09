В пятницу ночью холодно будет на северо-востоке страны, местами до –15 градусов. Днем переменная облачность. В Вильнюсе ночью –4, в Каунасе –6 градусов. Днем будет –2–1 градус. В Шяуляй небольшая облачность, сильный мороз. Ночью будет –13, днем температура повысится до –4 градусов. На взморье ночью облачно, ночью –6, днем будет больше прояснений, будет –1–0 градусов.

В субботу в Литве будет облачно, местами небольшой снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью –5–2 градуса. Будет пасмурно, выпадет небольшой снег. В Шяуяй ночью –6, днем до –2 градусов, небольшой снег. На взморье ночью –10, днем –2 градуса.

В воскресенье местами возможны прояснения, местами небольшой снег. В Вильнюсе небольшой снег. Ночью –7, днем до –2 градусов. В Каунасе будет облачно. Ночью –4, днем –1 градус. В Шяуляй ночью –6 градусов. Днем возможны прояснения, будет –2 градуса. На взморье переменная облачность. Ночью –5, днем около 0.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник ночью будет держаться такой же мороз, как и накануне. Днем во многих районах ожидаются осадки, на взморье - смешанные, там температура может подняться немного выше нуля. По нынешним данным, затем последует колебание температуры – будет то выше, то ниже, но больших контрастов не прогнозируют. Осадки ожидаются почти каждый второй день.