В Литве установится очень теплая погода: воздух прогреется до 24 градусов

Около моря будет 20, в Шяуляй и Утене 20-22 градуса тепла. Еще теплее будет в столице - воздух прогреется до 21-23, а в Каунасе и Алитусе до 23-24 градусов тепла.

В ночь на среду осадков не ожидается. Больше всего похолодает на востоке, ночью будет 7-10, в других районах 9-12 градусов тепла, у моря до утра будет 13-15 градусов выше нуля. Около водоемов возможен туман. В среду днем будет еще теплее. В Дзукии и Сувалькии местами 25-26, в других районах 23-24 градуса тепла.

В четверг облачность понемногу увеличится, на западе местами возможны небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. Однако по-прежнему будет тепло.