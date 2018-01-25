В Литве установится очень неприятная погода

В ночь на четверг местами ожидается туман, будет формироваться гололед. Местами возможны небольшие осадки. Будет дуть сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине ночи будет ниже нуля, но со второй половины будет уже 1–2 градуса тепла. Днем будет 3–4 градуса тепла, без осадков. В Шяуляй небольшой дождь. Ночью будет 2, днем 4 градуса тепла. На взморье около 5 градусов тепла.
В пятницу прогнозируют дождь, местами мокрый снег. Дороги будут скользкими. В Вильнюсе и Каунасе будет 0–2 градуса. В первой половине дня небольшой дождь. В Шяуляй будет 1–2 градуса тепла, обильные осадки. На взморье будет 3 градуса тепла, дождь.
В субботу ночью местами ожидаются смешанные осадки, гололед. Днем будет немного выше нуля. В Вильнюсе и Каунасе ночью –2–1 градус. Днем небольшие осадки, будет около 2 градусов тепла. В Шяуляй ночью около нуля, ожидаются смешанные осадки. Днем воздух прогреется до 3 градусов. На взморье ночью дождь, возможен мокрый снег. Температура составит 1 градус тепла. Днем будет 4 градуса тепла.
В воскресенье усилится ветер, ожидаются сильные осадки. В Вильнюсе ночью будет –2 градуса. Днем ожидается дождь, мокрый снег, будет около 2 градусов тепла. В Каунасе ночью около 0, днем около 3 градусов тепла, дождь. В Шяуляй температура составит 1–2 градуса тепла, ожидаются смешанные осадки. На взморье будет ветрено и дождливо, примерно 3–4 градуса тепла.
Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.
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