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В погоду в Литве подействует зона низкого атмосферного давления, установившаяся в Северной Европе. Ожидается облачная погода с частыми дождями.
В Литве установится облачная и сырая погода
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг в Центральной и Восточной Литве будет мрачно и темно. С юго-запада придут дождевые облака. В Жемайтии днем облачность снизится, в небе то там, то тут будут появляться небольшие прояснения. Обильный дождь на западе пойдет вечером. Днем будет 9-12 градусов тепла.

В Вильнюсе будет пасмурно. Большую часть дня будет идти дождь. Более обильные осадки прогнозируют во второй половине дня. Днем будет 10-11 градусов тепла.

Улучшений не будет и в пятницу. Ожидается облачная погода. Во многих районах будут идти небольшие дожди. На западе ночью пройдет сильный дождь. Ночью будет 6-10, днем 8–12 градусов тепла.

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