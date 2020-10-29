В Литве установится облачная и сырая погода

В четверг в Центральной и Восточной Литве будет мрачно и темно. С юго-запада придут дождевые облака. В Жемайтии днем облачность снизится, в небе то там, то тут будут появляться небольшие прояснения. Обильный дождь на западе пойдет вечером. Днем будет 9-12 градусов тепла.
В Вильнюсе будет пасмурно. Большую часть дня будет идти дождь. Более обильные осадки прогнозируют во второй половине дня. Днем будет 10-11 градусов тепла.
Улучшений не будет и в пятницу. Ожидается облачная погода. Во многих районах будут идти небольшие дожди. На западе ночью пройдет сильный дождь. Ночью будет 6-10, днем 8–12 градусов тепла.
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