В Литве установится неприятная погода

В среду через западную Литву придут осадки. Ночью заморозки ожидаются в восточной и северо-восточной части страны, на западе будет 1–4 градусов тепла. На Куршской косе 6 градусов тепла. Днем осадки охватят всю страну, усилится ветер. В Вильнюсе ночью от 1 градуса тепла до –1. Днем без осадков, температура 3 градуса. В Каунасе 0–2 градуса тепла. Днем дождь, возможны и смешанные осадки. Температура поднимется до 4 градусов. В Шяуляй ночью небольшая облачность, –1 градус. Днем дождь, вечером мокрый снег. Температура 3 градуса тепла. На взморье ночью 4 градуса тепла. Утром ожидаются осадки. Днем дождь, 6 градусов тепла, сильный ветер.
В четверг ночью во многих районах ожидаются осадки, местами обильные. Ночью будет немного теплее. На востоке и северо-востоке возможны небольшие заморозки, поэтому возможен гололед, условия осложнят смешанные осадки. Днем будет тепло, ожидаются небольшие прояснения, местами небольшой дождь. Сильный ветер. В Вильнюсе ночью 1–2 градуса, возможны смешанные осадки. Днем воздух прогреется до 10 градусов, возможен небольшой дождь. В Каунасе ночью дождь, температура 4–6 градусов. Днем из-за облаков выглянет солнце, небольшой дождь. Температура составит 11–12 градусов. В Шяуляй ночью дождь, будет 3–5 градусов тепла. Днем осадки прекратятся, температура поднимется до 11 градусов. На взморье ночью сильный дождь, днем облачность снизится, ожидаются небольшие осадки. Будет 11–12 градусов тепла.
В пятницу успокоится ветер. Будет облачно, небольшой дождь, так тепло, как в четверг, уже не будет. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность, небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах 6–8 градусов. В Шяуляй без осадков, пасмурно. Температура 5–7 градусов тепла. На взморье в первой половине дня дождь, будет 10 градусов тепла, днем 8–9 градусов.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу будет немного прохладнее, сильный дождь пройдет лишь в западных районах. В воскресенье, вероятно, температура немного поднимется, снова пойдет дождь.
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