В Литве установится более прохладная погода

В пятницу днем холодный атмосферный фронт вытеснит последние остатки теплого и влажного воздуха. На востоке Литвы ожидается высокая облачность, на западе в небе появятся полосы редких и небольших облаков, чаще будет выглядывать солнце.
© DELFI / Karolina Pansevič

В восточных районах днем и после обеда местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура днем поднимется до 19-24 градусов, только на взморье из-за ветра будет всего 16-18 градусов тепла. Вечером прохладой повеет в большинстве районов.

В ночь на субботу облачность увеличится на большей части территории страны. Самой высокой облачность будет на востоке, там небольшие дожди пройдут в начале ночи. Утром к литовскому взморью приблизится небольшой атмосферный фронт, который принесет небольшой, кратковременный дождь. Будет дуть несильный западный ветер. Ночью температура опустится до 8-13 градусов.

В субботу днем атмосферный фронт пройдет по всей Литве. Небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах, осадков не ожидается на западе и на востоке страны. Западный, юго-западный ветер усилится до 15 м/с. Воздух прогреется до 17-22, на взморье будет 16 градусов тепла.

В воскресенье ночью облака быстро рассеются, осадков не ожидается. Только утром с запада придет атмосферный фронт, на взморье возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым. Ночью температура опустится до 6-11 градусов.

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