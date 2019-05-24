В Литве установится более прохладная погода

В восточных районах днем и после обеда местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура днем поднимется до 19-24 градусов, только на взморье из-за ветра будет всего 16-18 градусов тепла. Вечером прохладой повеет в большинстве районов.
В ночь на субботу облачность увеличится на большей части территории страны. Самой высокой облачность будет на востоке, там небольшие дожди пройдут в начале ночи. Утром к литовскому взморью приблизится небольшой атмосферный фронт, который принесет небольшой, кратковременный дождь. Будет дуть несильный западный ветер. Ночью температура опустится до 8-13 градусов.
В субботу днем атмосферный фронт пройдет по всей Литве. Небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах, осадков не ожидается на западе и на востоке страны. Западный, юго-западный ветер усилится до 15 м/с. Воздух прогреется до 17-22, на взморье будет 16 градусов тепла.
В воскресенье ночью облака быстро рассеются, осадков не ожидается. Только утром с запада придет атмосферный фронт, на взморье возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым. Ночью температура опустится до 6-11 градусов.
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