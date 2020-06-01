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В прошедшие сутки в Литве установили три новых случая заболевания коронавирусом. За все время выздоровели - 1236 человек.
В Литве установили три новых случая заболевания коронавирусом
© AFP / Scanpix

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 1 июня:

В Литве подтверждены: 1678 случаев заболевания
Болеют: 363
За последние сутки установили: 3 случая
Количество скончавшихся: 70
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1236
В изоляции находятся: 336 человек

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