В Литве установили три новых случая заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 1 июня:
В Литве подтверждены: 1678 случаев заболевания
Болеют: 363
За последние сутки установили: 3 случая
Количество скончавшихся: 70
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1236
В изоляции находятся: 336 человек
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