Подготовленный проект представлен публично, поэтому с ним могут ознакомиться все желающие.
Новые цены были установлены в соответствии с финансовыми данными центров техосмотра и учетом расходов. Для выведения цен использовали утвержденные в методике формулы.
Основная причина повышения цен – рост прямых и косвенных расходов центров техосмотра: зарплата работников, расходы на электроэнергию и расходы на инвестиции.
При обсуждении цен учитывалось, сколько техосмотров центры осуществили в 2019 и 2020 г.
Еще один фактор изменения цен - это уточнение, сколько времени в среднем требует каждая процедура.
Согласно данным, цены будут индексироваться ежегодно в зависимости от инфляции и изменений зарплат в стране.
Больше всего увеличится плата за техосмотр для владельцев мопедов и мотоциклов: с учетом класса стоимость техосмотра будет составлять 9,60-14,70 евро. За техосмотр бензинового авто придется платить 19,60 евро, дизельного – 22,70 евро.
Меньше всего подорожает услуга для владельцев автомобилей на газе - до 24,60 евро, поскольку на 44% дешевеет проверка газового оборудования. Техосмотр прицепов (до 750 кг, O1 класс) подорожает на 2,09 евро – до 7,30 евро.
Delfi уже писал, что цены на техосмотр в Литве не менялись больше 5 лет. Сейчас техосмотр бензинового авто стоит 14,5, дизельного – 18,2 евро, автомобиля на газе – 23,4 евро.
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