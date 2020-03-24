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На данный момент в Литве подтверждено 187 случаев коронавируса, сообщает Минздрав Литвы. Ночью подтвердили 8 новых случаев.
В Литве установили еще 8 случаев коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

Данные на 9.00 ч. 24 марта:

Количество подтвержденных случаев: 187
Количество смертей: 1
Количество выздоровевших: 1
Лечатся дома в изоляции 1
Накануне исследовано: 373 образцов
В общей сложности исследовано: 2734
Количество людей, предоставивших свои данные НЦОЗ: 74 887

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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