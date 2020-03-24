В Литве установили еще 19 случаев коронавируса

15 случаев подтвердили в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения. Два человека изолированы и находятся на лечении в Паневежской больнице, один из этих случаев - местный, выясняют подробности о заражении.
12 случаев были установлены по образцам, которые взяты в мобильных пунктах Вильнюса информация по ним уточняется. Еще один 1 вильнюсский случай также выясняют. 2 случая зарегистрированы в лаборатории Каунасской клинической больницы, один из них был взят в мобильном пункте.
2 случая установлены в лаборатории Клайпедской больницы. 1 случай привозной, человек был в Турции, Мексике, Панаме и Латвии, а второй - местный, человек работает в больнице (не врач).
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя. 141
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