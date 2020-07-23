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В среду в Литве установили 9 новых случаев коронавируса.
В Литве установили 9 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 23 июля:

В Литве подтверждены: 1960 случаев коронавируса
Болеют: 256 человек
За последние сутки установили: 9 случаев
От коронавируса скончались: 80
От других болезней скончались: 13 больных коронавирусом
Выздоровели: 1611
В изоляции находятся: 107

С июня зарегистрировали 75 привозных случаев.

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