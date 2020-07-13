В Литве установили 5 новых случаев коронавируса

1571 человек уже выздоровел, 116 находятся в изоляции. От COVID-19 в Литве скончались 79 человек, еще 12 больных скончались по иным причинам.

С 1 июля в Литве диагностировали 48 привозных случаев.

За последние сутки проверено 556 проб, всего проверено 461 666.