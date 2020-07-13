В Литве установили 5 новых случаев коронавируса

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В Литве за последние сутки коронавирус установили у 5 человек, сообщает Минздрав. Всего в Литве этим вирусом болеют 212 человек.
1571 человек уже выздоровел, 116 находятся в изоляции. От COVID-19 в Литве скончались 79 человек, еще 12 больных скончались по иным причинам.
С 1 июля в Литве диагностировали 48 привозных случаев.
За последние сутки проверено 556 проб, всего проверено 461 666.
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