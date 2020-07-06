В Литве установили 5 новых случаев коронавируса

COVID-19 был диагностирован у человека, который 24 июня ехал на поезде в одном вагоне с больным коронавирусом человеком (этот случай был подтвержден ранее). Установлено больше 30 контактов – все они изолированы. Кроме того, этот человек 29 июня участвовал в церемонии врычения дипломов в ВУ.
Коронавирус диагностирован у работника Maximа bazė. По предварительным данным, этот работник с клиентами не контактировал. В последний раз он был на работе 1 июля. Обстоятельства заражения исследуют.
По данным НЦОЗ, зафиксирован и семейный очаг – в конце июня болезнь зафиксировали у мужчины, а сейчас у его жены. Женщина была изолирована, первые симптомы установлены 1 июля. Контактов нет. Обстоятельства заражения выясняются.
Еще один случай – житель Шальчининкского района, у которого был контакт с медработником приемного отделения. Установлены два контакта, люди были изолированы.
Заболел и человек, который с 24 по 28 июня отдыхал в Ниде.
Обстоятельства заражения выясняются.
В Литве коронавирусом все еще болеет 204 человека, 1547 – выздоровели, 70 находятся в изоляции.
От COVID-19 скончались 79 человек, еще 11 скончались по другим причинам.
С 1 июня зафиксированы 37 привозных случаев.
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