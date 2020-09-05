В Литве установили 36 новых случаев коронавируса

По данным на 9 ч. 5 сентября, в Литве коронавирусом болеют 989 человек.

86 человек скончались. 13 больных умерли по другим причинам. Выздоровели - 1952 человек.

В изоляции находятся 5882 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 206 привозных случаев.