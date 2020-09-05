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За прошедшие сутки, 4 сентября, в Литве установили 36 новых случаев коронавируса. На данный момент в общей сложности новый вирус установлен у 3040 человек, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
По данным на 9 ч. 5 сентября, в Литве коронавирусом болеют 989 человек.
86 человек скончались. 13 больных умерли по другим причинам. Выздоровели - 1952 человек.
В изоляции находятся 5882 человека.
С 1 июня в Литве зарегистрированы 206 привозных случаев.
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