В Литве установили 26 новых случаев коронавируса

9 новых случаев установили в Вильнюсском округе, они связаны с семейными праздниками, участникам которых уже раньше поставили диагноз COVID-19. Пока неясно, как заболел еще один из пациентов в Вильнюсе, обстоятельства выясняются. Еще один случай подтвержден в Паневежском округе. Кроме того, есть два привозных случая - из Испании и Швеции.

Первый случай в Вильнюсе - болезнь установили у человека, который 4 июля в Салининкай участвовал в семейном празднике. С этим праздником на сегодняшний день связаны 11 заболеваний.

Еще 8 случаев заболевания в вильнюсском округе связаны с одним семейным праздником, который состоялся 11 июля. На этом торжестве были люди, которые 2 июля вернулись из Хорватии, у них у первых и установили вирус. С этим семейным праздником связано 14 случаев COVID-19.

13 новых случаев подтверждены в Каунасском округе. Все они связаны с очагом в транспортной компании. COVID-19 заболели 12 иностранцев, которые в общежитии контактировали с ранее заболевшими водителями. Эти люди были изолированы. Кроме того, коронавирус установили у одного водителя гражданина Литвы, который контактировал с этими лицами. Всего в этом очаге насчитывается 34 случая.

23-й случай зарегистрирован в Паневежском округе у человека, контактировавшего с больным. У этого больного симптомов не было. Установили троих контактировавших, они в изоляции.

24-й случай подтвержден в Вильнюсе. У этого человека появились симптомы. С 30 июня человек был в отпуске, поэтому с коллегами по работе не контактировал. Выясняют, где и как он мог заразиться.

25-й случай установили в Клайпедском округе. Человек через Данию прилетел в Палангу из Швеции. Диагноз поставили во время профилактической проверки.

26-й случай установлен в Каунасском округе. Человек 20 июля прилетел из Испании в Вильнюс. Он находился в изоляции, ни с кем не общался. Анализы сдал профилактически после поездки.

В Литве коронавирус установили у 1986 человек. 277 из них еще больны, 1616 – выздоровели, 99 находятся в изоляции.