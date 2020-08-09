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В Литве за последние сутки установили 21 новый случай коронавируса, сообщает Минздрав Литвы.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Imago / Scanpix

В Литве коронавирусом все еще болеют 489 человек, 1670 выздоровели. От COVID-19 скончался 81 человек, еще 13 больных скончались по другим причинам.

С 1 июня в Литве диагностировали 126 привозных случаев.

В изоляции находятся 2858 человек, в их числе – больные, а также контактировавшие с больными и приезжие из других стран.

За минувшие сутки в лаборатории проверили 1848 образцов, всего до сих пор проверено 552 024 образца.

Большая часть новых случаев – 14 - зарегистрирована в Каунасском округе, 5 – в Вильнюсском, 2 – в Утенском. Три из новых случаев - привозные - из Франции, Беларуси и Великобритании, остальные заразились в результате контактов с больными.

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