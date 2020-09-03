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За прошедшие сутки в Литве подтвердили 20 новых случаев коронавируса. Два из них - привозные, сообщает Минздрав.
В Литве установили 20 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 3 сентября:

Всего в Литве подтверждены: 2978
Болеют: 978
За последние сутки выявили: 20
Скончались: 86
В Изоляции находятся: 5549

С первого июня зарегистрировано 197 привозных случаев.

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