В Литве установили 20 новых случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 3 сентября:

Всего в Литве подтверждены: 2978

Болеют: 978

За последние сутки выявили: 20

Скончались: 86

В Изоляции находятся: 5549

С первого июня зарегистрировано 197 привозных случаев.