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Ситуация с коронавирусом в Литве развивается по драматическому сценарию, сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене. По ее словам, после уточнения данных за последние сутки, выяснилось, что всего зафиксировано 16 новых случаев COVID-19.
Rolanda Lingienė
Rolanda Lingienė
© DELFI / Domantas Pipas

"После уточнения данных, речь идет о 16. По предварительным данным, больше всего зафиксировано в Вильнюсе, далее идет Каунас и Паневежис", – сказала Лингене.

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По ее словам, рост количества больных в последние дни привел к тому, что показатель увеличился до больше 5 случаев на 100 000 жителей.

"Вчера вечером сообщалось, что показатель достиг 5,2. Ситуация серьезно изменилась. В пятницу было 3,7, а вчера после обеда уже 5,2", – сказала она, заметив, что на росте количества случаев заболевания сказывается статистика привозных случаев и то, что жители потеряли бдительность.

"Есть немало привозных случаев, за все время около 20%. В июле их было больше. Это немалые данные. И естественно - в странах, находящихся рядом с Литвой, ситуация неважная, даже хуже, чем у нас. С другой стороны, общество расслабилось. Одни завозят, другие распространяют", – обобщила она.

В среду правительство Литвы будет решать вопрос возвращения обязательного ношения масок в помещениях и общественном транспорте.

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