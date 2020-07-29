"После уточнения данных, речь идет о 16. По предварительным данным, больше всего зафиксировано в Вильнюсе, далее идет Каунас и Паневежис", – сказала Лингене.

По ее словам, рост количества больных в последние дни привел к тому, что показатель увеличился до больше 5 случаев на 100 000 жителей.

"Вчера вечером сообщалось, что показатель достиг 5,2. Ситуация серьезно изменилась. В пятницу было 3,7, а вчера после обеда уже 5,2", – сказала она, заметив, что на росте количества случаев заболевания сказывается статистика привозных случаев и то, что жители потеряли бдительность.

"Есть немало привозных случаев, за все время около 20%. В июле их было больше. Это немалые данные. И естественно - в странах, находящихся рядом с Литвой, ситуация неважная, даже хуже, чем у нас. С другой стороны, общество расслабилось. Одни завозят, другие распространяют", – обобщила она.

В среду правительство Литвы будет решать вопрос возвращения обязательного ношения масок в помещениях и общественном транспорте.