В Литве установили 125 новых случаев коронавируса

Обстоятельства заражения 25 человек до сих пор неясны.
По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5081 случай COVID-19, 2474 человека еще болеют, 2494 – выздоровели.
Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.
В изоляции находятся 27 332 человека.
С 1 июня в Литве зафиксирован 281 привозной случай коронавируса.
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