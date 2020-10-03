В Литве установили 125 новых случаев коронавируса

Обстоятельства заражения 25 человек до сих пор неясны.

По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5081 случай COVID-19, 2474 человека еще болеют, 2494 – выздоровели.

Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 27 332 человека.

С 1 июня в Литве зафиксирован 281 привозной случай коронавируса.