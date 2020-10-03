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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что за последние сутки в Литве подтвердили 125 новых случаев коронавируса (COVID-19). 52 из них зафиксированы в Шяуляйском, 39 - в Каунасском, 24 - в Вильнюсском, 6 - в Паневежском округе, еще 2 два случая зафиксированы в Тельшяйском и по 1 – в Клайпедском и Таурагском округах.
В Литве установили 125 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Обстоятельства заражения 25 человек до сих пор неясны.

По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5081 случай COVID-19, 2474 человека еще болеют, 2494 – выздоровели.

Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 27 332 человека.

С 1 июня в Литве зафиксирован 281 привозной случай коронавируса.

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