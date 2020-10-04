В Литве установили 104 новых случая коронавируса

По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5185 случаев COVID-19, 2577 человек еще болеют, 2495 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 28 077 человек.

С 1 июня в Литве зафиксирован 283 привозных случаев коронавируса.