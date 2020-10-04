aA
Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 104 случая заражения коронавирусом (COVID-19). 40 из них зарегистрированы в Шяуляйском, 29 - в Вильнюсском, 23 - в Каунасском, 6 - в Клайпедском уездах. Еще 3 случая зафиксированы в Утене, 2 - в Мариямполе и 1 - в Паневежском районе.
По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5185 случаев COVID-19, 2577 человек еще болеют, 2495 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.
В изоляции находятся 28 077 человек.
С 1 июня в Литве зафиксирован 283 привозных случаев коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (77)
2 октября в Литве был обновлен список пораженных...
Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха (76)
В пятницу вечером на телефоны жителей Литвы пришло...
Эпидемия КОВИД: как обеспечить безопасность детей в школе (14)
Подъем заболеваемости КОВИД-19 в Литве и выявление...
В Литве установили 104 новых случая коронавируса
Национальный центр общественного здравоохранения...
Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом (35)
Парламент Литвы принял решение о запрете курения на...