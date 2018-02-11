В воскресенье ночью возможен небольшой снег, особенно в западных районах. Температура опустится до 4–9 градусов, местами до 10–12 градусов мороза. Днем станет теплее, ожидается 0–2 градуса ниже нуля.

По словам Сакалаускаса, в первые дни следующей недели сохранится такая же погода.