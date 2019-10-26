В субботу условия движения в Литве осложняет сильный ветер.
Naudoti automobiliai / Autoplius.lt nuotr.
© Autotau.lt

На западе страны порывы ветра достигают 15-18 м/с. Представители дорожной службы просят водителей соблюдать безопасную скорость и безопасное расстояние, сбрасывать скорость на поворотах.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью на северо-западе местами пройдет дождь. Кое-где прогнозируют туман. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы 15–17 м/с.

Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

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