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Во вторник в вильнюсской Сантаришкской клинике скончался болевший коронавирусом монах-францисканец из Кретинги.
В Литве умер болевший коронавирусом монах-францисканец
© DELFI / Domantas Pipas

Факт смерти 54-летнего монаха в среду подтвердил BNS мэр Кретинги Антанас Кальнюс.

О том, что у монаха из кретингского Богоявленского монастыря подтвержден COVID-19, Национальный центр общественного здравоохранения сообщил 7 июля.

Коронавирус был установлен у него в Клайпедской университетской больнице после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания.

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