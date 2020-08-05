Факт смерти 54-летнего монаха в среду подтвердил BNS мэр Кретинги Антанас Кальнюс.
О том, что у монаха из кретингского Богоявленского монастыря подтвержден COVID-19, Национальный центр общественного здравоохранения сообщил 7 июля.
Коронавирус был установлен у него в Клайпедской университетской больнице после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Представитель полиции сказал, за что человека могут задержать даже в магазине: если не выполняет требования (60)
В передаче "День на Delfi" речь шла о том, как сейчас...
В Литве – секретная операция: России выдадут чеченца, который является членом "военизированной группировки" (28)
В Вильнюсе правоохрана проводит секретную операцию:...
В Литве зарегистрировали 10 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве установили 10 новых случаев...
Правительство Литвы рассматривает возможность покупки банка (2)
Правительство Литвы намеревается создать...
В Литве умер болевший коронавирусом монах-францисканец (7)
Во вторник в вильнюсской Сантаришкской клинике...