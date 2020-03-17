Пожертвовать деньги в этот фонд могут как физические, так и юридические лица. Номер счета для снижения последствий COVID-19: LT 56 1010 0000 0853 2407.
"Каждый житель, неважно, где он на данный момент находится, каждая компания могут жертвовать деньги на снижение риска коронавируса", – сказал после заседания правительства Шапока.
Он указал, что собранные средства будут использованы на самые необходимые средства.
"Например, защитные средства, устранение последствий. Вместе с бизнесом и общинами мы найдем на что больше всего нужны деньги", – сказал министр.
Шапока заметил, что сейчас было бы слишком рано говорить о конкретных суммах, которые могут перевести в фонд.
Как известно, в Литве с 16 марта введен двухнедельный карантин. До 31 марта в Литву запрещен въезд иностранцев, закрыта большая часть магазинов, кафе. Однако запрет на перевозку товаров и продуктов первой необходимости не распространяется.
По данным на вторник, в Литве установили 18 случаев коронавируса.
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