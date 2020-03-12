На две недели в Литве остановлена работа всех учреждений просвещения, культуры, спорта и досуга и запрещено посещение ряда стран.

Решение о прекращении учебного процесса вступит в силу с пятницы и пока будет действовать до 27 марта.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул, что решение о закрытии учебных заведение с пятницы носит рекомендательный характер, а с понедельника станет обязательным.

"Дистанционное обучение не запрещено, оно прекращается в самих учреждениях", – сказал на совещании правительства министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Он также подчеркнул, что самоуправления должны обеспечить надзор за детьми в учреждениях, "если это невозможно обеспечить дома".

Министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что решение распространяется на все учреждения системы образования – ясли, детские сады, школы и университеты.

Работодателям рекомендуется разрешить работникам, у которых есть дети, работать дистанционно, а если такой возможности нет, то следует выдать бюллетени о временной нетрудоспособности. Это можно будет сделать и задним числом. Предложено считать этот период в учреждениях образования каникулами.

"Две недели – каникулы, за две недели нужно подготовиться, если в этом будет необходимость, организовать процесс обучения другими способами – дистанционно или в другой форме", – сказал премьер Саулюс Сквернялис.

Правительство утвердило решение запретить с пятницы и все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а в открытом пространстве мероприятия будут разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек. Расстояние между людьми на публичных мероприятиях должно быть не менее метра, мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные мероприятия, согласно решению правительства, можно проводить, но без зрителей.

Также на две недели закрываются все учреждения в сфере культуры, досуга, спорта и развлечений.

Из Литвы будут запрещены поездки в государства, которые из-за угрозы коронавируса объявлены странами риска. Такими сейчас считаются Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея и Сингапур.

По предложения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на этой неделе еще не запрещены авиарейсы из Италии в Литву, чтобы граждане Литвы могли вернуться домой.

Лица, которые прибывают из государств риска, должны будут провести в самоизоляции две недели.

Представители правительство подчёркивают, что неисполнение этих распоряжений, а также законных требований должностных лиц может повлечь ответственность – вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

По словам главы МВД Р. Тамашунене, со среды усилен контроль на внутренних границах, будут проверяться микроавтобусы с нелитовскими номерами, особое внимание будет уделяться возвращающимся с горнолыжных курортов.

Решением правительства в случае необходимости для контроля над ситуацией в стране может быть привлечена и армия.

Министр финансов Вилюс Шапока заверил, что финансовая система "абсолютно способна выдержать вызовы, связанные с распространением COVID-19".

Органам муниципальной и государственной власти рекомендовано обслуживать население дистанционно.