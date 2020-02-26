В Литве участились случаи отравления популярным лекарственным препаратом

Портал представляет сообщение врачей:
"Уважаемые, нам нередко приходится спасать жизнь людям, которые по ошибке употребляют внутрь чемеричную воду. Мы хотим напомнить, что это раствор, который применяют извне, им смазывают кожу.
Даже небольшое количество чемеричной воды - очень опасно, поскольку это яд. Содержащиеся в чемерице (Veratrum) алкалоиды токсичны, большое их количество может привести к остановке сердца, в небольшом количестве алкалоиды приводят к снижению давления, более редкому сокращению сердечной мышцы, к аритмии, судорогам", – сказано в фейсбуке.
Типичный сценарий отравления, с которым мы сталкиваемся - это пожилые люди, которые плохо видят. Они путают упаковку с черемичной водой с упаковкой от сердечных капель.
Поэтому:
– если у вас дома есть черемичная вода, держите ее в недоступном для детей месте и отдельно от принимаемых внутрь препаратов – так вы снизите вероятность ошибки;
– когда вы навещаете своих пожилых родителей или дедушек/бабушек, осмотрите их домашние аптечки, если там есть чемеричная вода - объясните им об опасности и поставьте препарат в такое место, где нет принимаемых внутрь препаратов.
Благодаря этой информации и принятым мерам безопасности, вы снизите количество таких отравлений".
Врачи просят поделиться этой информацией, поскольку она может быть актуальной для многих.
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