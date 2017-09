Министерство юстиции в среду сообщило, что завершается подготовка поправок к закону. В соответствии с ними, осужденный после отбытия 25 лет срока лишения свободы может просить суд о пересмотре наказания, сказал BNS представитель Минюста Аудрис Кутрявичюс. Суд сможет, но не будет обязан устанавливать срок лишения свободы. "Каждый случай суд будет оценивать по четким и строгим критериям, помогающим установить, не представляет ли осужденный больше опасности для общества. В заседаниях суда смогут участвовать и признанные потерпевшими лица, они смогут обжаловать принятое судом решение в суде второй инстанции", - говорится в пресс-релизе министерства. Министр юстиции Милда Вайнюте обсудила этот вопрос с находящимися сейчас в Литве судьями Европейского суда по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). ЕСПЧ в мае этого года объявил, что Литва нарушает права осужденных пожизненно лиц, не предоставляя им никакой реальной возможности выйти на свободу. Как отметили страсбургские судьи, несмотря на то, что представляющие опасность лица могут постоянно содержаться в заключении, даже совершившие самые страшные преступления "сохраняют в себе человеческое начало и возможности измениться". "Какими бы длительными и заслуженными ни были сроки их тюремного заключения, они все же вправе надеяться, что когда-нибудь смогут искупить вину за совершенные ими проступки. Полностью лишать их такой надежды не стоит. Лишить их этого чувства надежды означало бы лишить их фундаментального аспекта их человеческого начала, и поступать так было бы унизительно для них", - говорится в решении ЕСПЧ. Суд установил, что система президентского помилования в Литве фактически не предоставляет получившему пожизненный срок человеку возможность знать, что он или она должны сделать, чтобы получить свободу, и на каких условиях. Кроме того, в Литве нет системы судебного пересмотра, которая полностью или частично освобождала бы от пожизненного заключения. Сейчас в Литве 120 осужденных пожизненно, большинство из них отбывает срок в вильнюсской тюрьме Лукишкес.

