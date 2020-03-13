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В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

"У нас установлено три новых случая, пока хорошая новость та, что все они "привозные", это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри", – сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелисю Верига.

По его словам, один новый случай установлен в Клайпеде, второй – в Вильнюсе у гражданки Испании, третий – в Каунасе.

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"Гражданка Испании – из Мадрида, у неё установлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе – житель этого города, вернувшийся из Италии", – сказал А. Верига.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 6.

Ранее новый коронавирус был выявлен у жительницы Шяуляй и супругов из Каунаса. Все они побывали в Северной Италии и сейчас находятся на лечении в больницах.

В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.

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