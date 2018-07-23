В западной части площади у красного храма в неоготическом стиле стоят несколько туристических автобусов, рядом – группа туристов, но горожан практически невидно. Для вильнюсца такая картина необычна.

Из-за эмиграции людей в Западную Европу и в Вильнюс Рокишкский район за 20 лет лишился трети жителей.

Местные предприниматели жалуются, что молодежь им сложно привлечь, поскольку большинство хочет жить в крупных городах, где и зарплаты выше и развлечений больше.

Чтобы остановить эмиграцию, предприниматели просят власти пересмотреть систему регионов и образования, а сами намерены строить многоквартирный дом для приезжих молодых людей.

Рокишкский район Литвы граничит с Латвией. По данным департамента Литвы, в 1996 г. в районе проживали 45 700 жителей, а в начале этого года – 29 500.

"Я вижу одну большую проблему – эмиграцию, которую в Вильнюсе, видно не чувствует. Эта эмиграция состоит из двух направлений – эмиграции за границу и эмиграции в Вильнюс", – сказал BNS глава Rokiškio sūris Далюс Трумпа.

По данным Департамента статистики, за последние 5 лет из Рокишкского района в среднем ежегодно за границу уезжают 372 жителя, а приезжает 141. В другие города Литвы в год уехали 794 жителя Рокишкского района, а в район приехали 608.

Глава местной компании Skado medis Йонас Сакайтис сказал, что молодежь волнует не только зарплата.

"Молодым людям жизнь в районе кажется непривлекательной. Возникают вопросы карьеры, досуга, детской занятости, уровня образования. Эти факторы останавливают приезд людей", – сказал Сакайтис.

С ним согласился и представитель предприятия Vilniaus degtinė Артурас Ужгалис: "Молодежь не хочет здесь оставаться, они уезжают, поэтому предпринимателям нет смысла создавать места отдыха и развлечений, ведь ходить туда будет некому. Получается замкнутый круг".

Из-за нехватки работников глава предприятия Ivabaltė Ирмантас Тарвидис 10 лет назад решил расширять компанию не в Рокишкисе, а в Кедайняйском районе.

"Самая большая проблема - уговорить выпускника вуза после окончания учебы приехать в Рокишкис. Даже если предложить ту же зарплату, что и в Вильнюсе, им не хватает досуга. В городках молодежи не хватает развлечений", – сказал Тарвидис, заметив, что из-за нехватки рабочих сложно расширять бизнес и привлекать инвестиции.

В первом квартале этого года средняя зарплата в Литве составляла 887,8 евро. В Рокишском районе она составляет 713,9 евро.

В Рокишкском районе есть проблема аренды жилья. Продают там жилье дешевле, чем в другой части Литвы, но в аренду сдают немного жилья.

Мэр Рокишкского района Антанас Вагонис сказал, что местные власти хотят предложить "всестороннее качество жизни" молодежи, родившейся на рубеже XX и XXI вв. – так называемому поколению Z.

"Если сейчас только тупо предлагать большую зарплату, то человек поколения Z скажет нет, поскольку большая зарплата есть и в Испании. Мы пытаемся решать вопрос комплексно", – сказал мэр.

По его словам, молодежь могут привлечь непереполненные детские сады и школы, бассейн, который откроется осенью (он обошелся в 3,5 млн. евро, чистый воздух и удобное сообщение со всеми действующими в районе предприятиями.

Рокишкский бизнес-клуб вынашивает идею строительства многоквартирного дома для молодых работников.

Трумпа сказал, что сейчас качество жизни в районе хорошее: школы неплохо готовят детей, во всем районе проходят культурные мероприятия.

Каждый месяц в Рокишкском поместье проходит несколько выставок. Это поместье в 2011 г. признано самым привлекательным в Литве местом для туристов. Там проходят разные концерты, а в 2019 г. Рокишкис готовится стать культурной столицей.

По данным журнала Reitingai, лучше всего на данный момент в районе учеников готовит рокишкская гимназия им. Тумаса-Вайжгантаса – она занимает 113 место из 360 литовских гимназий.

По данным Биржи труда, в июле уровень безработицы в Рокишкском районе составлял 11,9%, в Литве – 8,3%. Мэр сказал, что лишь 1/5 безработных - это те, кто может работать, 50% - "хронические" безработные, а 30% – люди, живущие на пособие по безработице.

Самый крупный работодатель в регионе - Rokiškio sūris. По данным Rekvizitai.lt, там 987 работников. В компании Ivabaltė - 133, Metekа - 55, Skado medis – 53, а Obelių spirito varyklа - 41.

По данным "Содры", самая высокая средняя зарплата "на бумаге" в мае была в компании Metekа – 1052,1 евро, Ivabaltė – 1036,3 евро, Rokiškio sūris – 963,5 евро, Skado medis – 905,3 евро, Obelių spirito varyklа – 823,8 евро.