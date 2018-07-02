"Возможно (будут забирать чаще – BNS), но это только показатель, что прежняя система в этом месте не работала, если детей надо было забирать, а этого не делали. Реально мы никакие новые критерии не придумали", – сказал 2 июля Мациевский.
По его словам, до сих пор временную опеку назначали 2000 детей в год.
"По нашей оценке, сейчас этот показатель может подскочить, но мы надеемся, что это не будет значительный всплеск, поскольку основная цель – чтобы ребенок остался в семье с родителями, поскольку именно это самый лучший вариант для детей. Детей забирают только в крайних случаях , когда иным способом помочь невозможно", – сказал глава службы.
Он обещал, что отныне государство и мэрии будут оказывать семьям, желающим вернуть детей, больше помощи.
"Основной аспект такой помощи - семья должна прилагать усилия, хотеть изменить свое поведение ради возвращения детей. Но другой аспект – сейчас помощь будет более интенсивной, родителям будут предоставлять услуги более широкого спектра", – сказал Мациевский.
По его словам, пока еще аппарат, который расширили с июля, до конца не укомплектован, но уже сейчас работников больше, чем было до реформы. По его словам, сейчас из 516 работников есть 440, а до реформы было всего 370.
Заполнение штата как самый большой вызов 2 июля указал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.
"Все права и инструменты разработаны, сейчас надо, чтобы собралась максимально экспертная команда, которая все это осуществит и все работники действовали слаженно", – сказал министр.
Кукурайтис отметил, что мэрии сейчас предлагают неодинаковые услуги для семей, кое-где нет полного спектра услуг.
"Сфера услуг, сфера помощи семье, по моему мнению, была одной из самых запущенных и по этой причине их оставляли на определенные службы и все, но не было серьезных услуг для семей. Только в последние несколько лет через комплексные услуги семьям стали работать территориально, но и то с помощью структурных средств, это были больше пилотные, модельные проекты, и на них мы создаем пакет услуг для семей", – сказал министр.
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