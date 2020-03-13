В Литве список рискованных зон пополнили 8 странами

Информацию о территориях, которые являются местом распространения коронавируса (COVID-19) можно найти сайте Минздрава http://sam.lrv.lt/koronavirusas.

Напомним, что всех путешественников, приехавших из этих территорий, просят, заполнять специальные анкеты Национального центра общественного здравоохранения и в течение 14 дней следить за своим здоровьем. В эти 14 дней рекомендуется избегать социальных контактов (не посещать общественные места, не пользоваться общественным транспортом, стараться не приближаться к другим людям ближе чем на 2 метра, никого не приглашать в гости).

Если в эти две недели он почувствует симптомы заболевания (температура, кашель, тяжелое дыхание), должен немедленно звонить по бесплатному Горячему номеру 1808, рассказать об обстоятельствах заболевания и следовать инструкции.

Если никаких симптомов в течение этих двух недель не проявится, человек может вернуться к обычной жизни.