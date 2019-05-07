В Литве готовятся создать сеть школ, которые могли бы принимать детей из возвращающихся в страну литовских семей.
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В настоящее время для этой сети в десяти муниципалитетах Литвы выбрана 21 школа. Их представители в понедельник в Каунасе встретились с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом и министром образования Альгирдасом Монкявичюсом.

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"Эти 21 школа были отобраны как лучшие школы, имеющие наибольший опыт", - сказал А.Монкявичюс журналистам.

С.Сквернялис подчеркнул, что возможность предоставления детям возможности продолжить своё обучение в Литве является важным инструментом для возвращения эмигрантов.

"Большинство возвращающихся родителей стараются вернуться с детьми дошкольного возраста, чтобы дети могли получить дошкольное образование здесь, в Литве. Тех, кто уже начал учиться за границей, ограничивает неизвестность, что будет, когда они вернутся", - сказал С.Сквернялис журналистам перед мероприятием.

Эти школы будут предоставлять услуги детям, которым необходимо укрепить свои знания литовского языка, так как в них имеются специальные классы, где дети могут учиться дополнительно или только литовскому языку.

На данный момент, по словам министра, в школы Литвы ежегодно приходят несколько сотен детей, которым необходимо дополнительно учиться литовскому языку.

На мероприятии также обсуждалась важность создания возможностей дистанционного обучения, чтобы дети из готовящихся к возвращению семей могли подготовиться к возвращению и выучить основы.

В сеть отобраны школы Вильнюса, Каунаса и Каунасского района, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, Мажейкяй, Таураге, Алитуса и Мариямполе.

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