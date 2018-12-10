В Информационной системе создателей и распространителей информации будут данные о всех распространителях и источниках публичной информации, их руководителях, акционерах, доходах, включая доходы от политической рекламы, нарушениях, годовых взносах за трансляцию и ретрансляцию, тиражах изданий. Сейчас такие данные не систематизированы, а данные о доходах от политической рекламы вообще не обязательно предоставлять.
Система должна начать действовать в конце следующего или в начале 2020 года.
"Потребность в такой системе ощущается в Литве почти 20 лет. Еще в 2000 году обсуждалось, что нужен общий реестр СМИ, однако возможности появились лишь в последнее время", – сообщил BNS заведующий отделом политики авторских прав и информирования общественности министерства культуры Дейвидас Велкас.
"В системе будут не только нынешние, но и архивные данные о распространителях и источниках публичной информации", – добавил он.
По словам Д. Велкаса, проект будет финансироваться за счет средств Евросоюза – предварительно его стоимость составит 420 тыс. евро. На содержание системы ежегодно из государственного бюджета будет выделяться около 35 тыс. евро.
Конкурс на создание системы будет объявлен в начале 2019 года, проект планируется реализовать до 1 ноября 2019 года.
"Все же, все сроки немного сдвинулись, поэтому вероятно, что система стартует только в начале 2020 года", – сказал Д. Велкас.
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