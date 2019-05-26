По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла. В первом туре за неё отдали 446 719 голосов.

Шимоните ни в одном самоуправлении не набрала большинство голосов: везде лидировал её соперник.

"Я надеюсь, что спустя какое-то время победившими будут чувствовать себя все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку", - сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Науседа.

Он обещал стараться работать с парламентом и правительством, чтобы уменьшить социальное отчуждение в стране.

"Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти те точки соприкосновения с одной целью - чтобы в Литве было лучше жить, чтобы в Литве увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы в Литве было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или столицы", - сказал Науседа.

Избранный президент также упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.

Науседа сказал, что после вступления в должность по-прежнему будет жить в своем доме в Павильнисе, однако еще обсудит это с Департаментом охраны руководства.

Кандидат Шимоните признала свое поражение и пожелала конкуренту "успехов в сплочении всех людей".

Она обещала продолжать активное участие в литовской политике.

"450 тысяч голосов за твоей спиной - это не то, чему ты можешь легко сказать: большое спасибо за цветы и я иду дальше выращивать свои нарциссы", - сказала Шимоните телеканалу LRT.

Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Науседу с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий.

"Только что позвонила Ингрида и поздравила с победой. Видно, этим действием признали, что победа на выборах за нами", – сказал вернувшийся в штаб Науседа.

Его возвращение в штаб было встречено аплодисментами. В прямом эфире на LRT Науседа не осмелился признать свою победу, но вскоре ему позвонила Ингрида и поздравила. "Ингриде пришлось звонить мне через окружные каналы", – признал независимый кандидат.

"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему успеха в сплочении людей", – сказала в эфире LRT Шимоните. "Я уже позвонила Гитанасу Науседе – нечего ждать, я в цифрах разбираюсь", – сказала Шимоните.

Напомним, что за пост главы страны боролись кандидат консерваторов депутат парламента Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.