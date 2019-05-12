Голосование на избирательных участках проходило с 7 до 20 часов. В списке избирателей значилось 2 млн 472 тыс. 405 граждан.

По последним данным Главизбиркома, явка избирателей составила 56%.

Общая активность избирателей по данным на 18 ч. вместе с проголосовавшими досрочно составляла больше 50%, сообщает Главизбирком.

По данным на 18 ч., 12 мая проголосовали 39,68% избирателей, вместе с проголосовавшими досрочно это 50,44% .

Избирательные участки закроются в 20 ч.

К 14 часам на президентских выборах в Литве проголосовали более четверти избирателей

В воскресенье к полудню в первом туре президентских выборов и на двух референдумах в Литве свою волю выразили более четверти избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

По данным ГИК на 14 часов, на избирательных участках проголосовали 26,37% избирателей.

Если суммировать количество голосовавших досрочно, то проголосовали 37,12% обладающих правом голоса.

До полудня на президентских выборах в Литве проголосовали 17% избирателей

В воскресенье к полудню в первом туре президентских выборов и на двух референдумах в Литве свою волю выразили 16,96% избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Если суммировать количество голосовавших досрочно, то проголосовали 27,71% обладающих правом голоса.

В первом туре выборов в 2014 году в целом активность достигала 52%.

До окончания голосования действует запрет на агитацию.

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Второй срок полномочий действующего президента Дали Грибаускайте истекает в июле.

На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в парламенте вместо нынешних 141 места.

На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".