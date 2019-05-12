Голосование на избирательных участках проходило с 7 до 20 часов. В списке избирателей значилось 2 млн 472 тыс. 405 граждан.
По последним данным Главизбиркома, явка избирателей составила 56%.
Общая активность избирателей по данным на 18 ч. вместе с проголосовавшими досрочно составляла больше 50%, сообщает Главизбирком.
По данным на 18 ч., 12 мая проголосовали 39,68% избирателей, вместе с проголосовавшими досрочно это 50,44% .
Избирательные участки закроются в 20 ч.
К 14 часам на президентских выборах в Литве проголосовали более четверти избирателей
В воскресенье к полудню в первом туре президентских выборов и на двух референдумах в Литве свою волю выразили более четверти избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
По данным ГИК на 14 часов, на избирательных участках проголосовали 26,37% избирателей.
Если суммировать количество голосовавших досрочно, то проголосовали 37,12% обладающих правом голоса.
До полудня на президентских выборах в Литве проголосовали 17% избирателей
В воскресенье к полудню в первом туре президентских выборов и на двух референдумах в Литве свою волю выразили 16,96% избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
Если суммировать количество голосовавших досрочно, то проголосовали 27,71% обладающих правом голоса.
В первом туре выборов в 2014 году в целом активность достигала 52%.
До окончания голосования действует запрет на агитацию.
В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.
Второй срок полномочий действующего президента Дали Грибаускайте истекает в июле.
На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в парламенте вместо нынешних 141 места.
На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".
Главизбирком объявляет первые результаты выборов в Литве (12)
На сайте Главной избирательной комиссии появились...
У посольств стояли очереди желающих проголосовать на выборах президента и референдумах (5)
Во время голосования в первом туре президентских...
Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке (10)
12 мая в самый разгар голосования, когда запрещена...
Канатная дорога в Друскининкай не будет работать до субботы (2)
11 мая после обеда гондолы друскининкайской канатной...
Главизбирком Литвы: голоса в этот раз будут подсчитывать дольше (9)
Похоже , что сегодня вечером избирателей ждет...
TOP новостей
В Литве состоялись выборы президента и два референдума явка избирателей составила 56% (479)
В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские...
Главизбирком объявляет первые результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса (12)
На сайте Главной избирательной комиссии появились...
Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку (17)
В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со...
Науседа уже наметил возможного кандидата на пост премьер-министра Литвы (6)
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа...
Главизбирком Литвы: голоса в этот раз будут подсчитывать дольше (9)
Похоже , что сегодня вечером избирателей ждет...