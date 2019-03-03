После подсчета результатов в 169 из 1970 округах на выборах мэров кандидаты от социал-демократов лидируют в 22 муниципалитетах, Литовского союза крестьян и зеленых - в 17 и Союза отечества -Христианских демократов Литвы также в 17 муниципалитетах.
По данным результатов 169 из 1970 округов на выборах в горсоветы лидируют кандидаты социал-демократов - 20,62%, на втором месте "крестьяне" - 19,14%, на третьем СО-ХДЛ - 16,73%.
Явка избирателей составила 47,8% избирателей.
В 2015 году на муниципальных выборах проголосовали 47,2% избирателей, в 2011 году – 44%.
В день выборов активнее всего голосовали жители Бирштонаса, Лаздийского района и Пагегяй. Самые пассивные избиратели - в Клайпеде, Клайпедском районе, в Шяуляйском районе и Паневежисе.
В день выборов избирательные участки открылись в 7 часов и закрылись в 20 часов.
В списках избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.
До окончания голосования действует запрет не агитацию не только на муниципальных выборах, но и на предстоящих президентских выборах, на референдумах.
Агитацией не считается информация о проходящих выборах, их важности для жизни государства, числе прибывших голосовать избирателей, приглашение на голосование или другая информация, которая не призывает принять участие в выборах, голосовать за или против кандидатов.
Местные политики на этих выборах претендуют на 1502 мандата в муниципальных советах, 60 из них - на места мэров.
Из-за сокращения численности населения в этом году избирается на 22 члена советов меньше, чем на предыдущих выборах.
Меньше депутатов изберут жители мэрий Купишкского, Молетского, Скуодасского районов, города Паневежис и Пагегяйской мэрии.
Самый многочисленный горсовет будет в Вильнюсе - 51 депутат, самые малочисленные - в городах Неринга и Бирштонас (по 15 депутатов). Средняя численность районного муниципального совета составляет 25 человек.
На мандаты членов муниципальных советов претендует более 13 000 политиков, в мэры баллотируются более 400 кандидатов.
На выборах списки кандидатов выдвигают 14 партий и 90 общественных избирательных комитетов, образовано 14 партийных коалиций.
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