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19 мая глава Министерства здравоохранения Аурелиюс Верига о представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене сообщили новости, связанные с борьбой с коронавирусом в Литве.
В Литве сообщают об очаге коронавируса в одном микрорайоне столицы
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам Мегелинскене, коронавирус был установлен у работника ресторана McDonalds на ул. Жирмуну.

"По предварительным данным, этот человек в последний раз был на работе 9 мая", – сказала специалист. По ее словам, в магазине Rimi в Жирмунай установлен третий случай заболевания коронавирусом.

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"Это работник, который с покупателями не контактирует. Администрацию магазина обязали в срочном порядке организовать проверку всех работников. Мы видим результат - установлен третий случай", – сказала Мегелинскене.

"Также хочу отметить, что, по предварительным данным, коронавирус установили и у членов семьи заболевшего работника ресторана McDonalds. Это может быть семейный очаг", – заметила специалист

По неофициальным данным, до среды не работает кулинарный цех Rimi и ресторан McDonalds на ул. Жирмуну.

"Похоже, что случай с заболеванием работника McDonalds связан не только с семейным очагом, но и с Вильнюсской клинической больницей. Возможно, эти новые случаи связаны с уже существующими очагами. Но нужно больше информации. Сейчас эти связи проясняются", – сказала Мегелинскене.

Глава Минздрава Верига напомнил, что без маски можно ходить только в общественных местах, но на рынках, во время экскурсий, в других местах, где есть возможность контакта с людьми, маски все еще обязательны. По его словам, торговцы все чаще говорят, что покупатели забывают об этом требовании.

Верига сказал, что в социальных сетях появляется все больше информации о том, что людей старше 60 лет не впускают в торговые места. Он сказал, что такие действия - оскорбительны, ведь людям старшего возраста только рекомендуют без надобности не посещать такие места ради их же безопасности, запрета нет.

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