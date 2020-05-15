В Литве сообщают о еще одном случае смерти от коронавируса

Лингене сказала, что коронавирус унес жизнь еще одного пациента Вильнюсской клинической больницы.
Кроме того, по ее словам, 5 новых случаев коронавируса зафиксировали в Вильнюсской клинической больнице, один из этих пациентов скончался.
"Сегодня мы получили информацию о том, что скончался человек, который находился в реанимации, но этот случай в статистику попадет завтра", – сообщила Лингене.
Все подтвержденные за последние сутки случаи коронавируса (COVID-19) зафиксированы в Вильнюсском округе. 8 из 12 связаны с очагами.
Ждут результаты тестирования еще одного скончавшегося пациента Вильнюсской клинической больницы.
"Пациент лечился в Вильнюсской клинической больнице, после смерти у него диагностировали коронавирус, но причину смерти еще выясняют. Второй случай смерти – человек был в Вильнюсской клинической больнице, в терапевтическом отделении, у него установили COVID-19, его перевели в Сантаришкес, там он и скончался", – сказала Лингене.
Дп сих пор в Литве сообщалось о 54 случаях смерти от коронавируса. Новые данные представят 16 мая.
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