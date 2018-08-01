В этом году в связи с начавшимся раньше обычного сбором зерновых по причине засушливой погоды, уже смолочено зерно более чем на половине посевных площадей, заявил председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияукас.
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, в прогнозируемый в этом году урожай будет меньше, а качество - среднее.

"Количество на 30% меньше среднего многолетнего показателя, а качество среднее. Мы надеялись, что качество будет очень хорошее благодаря теплой и солнечной погоде, поскольку при таких условиях количество белков бывает больше, а зерно - крупнее. В этом году немного удивило, что количество белков достаточно низкое, и зерно мелкое", - отметил А. Мацияускас в интервью BNS.

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По его словам, в связи с засушливой погодой жатва в этом году началась приблизительно на 10 дней раньше обычного и может завершиться уже на следующей неделе.

Он отметил, что в среднем в Литве за год собирается около 5 млн тонн различных зерновых. Институт аграрной экономики Литвы подсчитал, что в этом году будет собрано 4,3 млн тонн зерна - на 24,8% меньше, чем в прошлом.

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