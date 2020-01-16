В этих целях на деньги ЕС будет осуществлен проект телемедицинских центров.
По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, сейчас ведется подготовительная работа, проекты передают для согласования с обществом и заинтересованными ведомствами.
"В зарубежных странах телемедицина пользуется популярностью, она оправдала себя и приносит пользу, поскольку позволяет медикам оперативно обмениваться важной информацией при принятии решения о лечении. Естественно, что и Литва должна идти в ногу с современными технологиями в секторе здравоохранения. Поэтому в первую очередь телемедицину внедрят в секторе скорой помощи. Позже будем решать, где еще ее можно развивать. За границей это популярно и при оказании помощи детям, и при лечении инсульта, и при наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями в домашних условиях, а также при предоставлении услуг в сфере психиатрии и интенсивной терапии", – сказал министр.
По его словам, такие услуги важны при решении критических ситуаций, например, назначение лечения в случае инсульта, травм, тяжелых инфекций.
Этот пилотный проект вместе с Минздравом осуществят Каунасская клиника, Сантаришкская клиника и Республиканская университетская больница.
Каждая из больниц будет консультировать по три отделения скорой помощи в районах или регионах.
Врач-консультант в срочном порядке осмотрев пациента сможет назначить ему анализы, корректировать лечение, представить рекомендации в связи с дальнейшим обследованием и лечением.
Представитель Каунасской клиники Кястутис Сташайтис сказал, что эти прогрессивные технологии помогут решить актуальные проблемы. В том числе и распределение потока пациентов, эффективное использование человеческих ресурсов и т.д.
"Важно и то, что пациенту не придется ехать в приемное отделение большого города за консультацией. Консультацию в кратчайшие сроки можно будет получить в своей больнице. А если потребуется лечение к большой клинике, то пациента сразу же доставят в необходимое отделение", – сказал Сташайтис.
"Я думаю, что это поможет повышать квалификацию врачей и другого персонала в районах, а также повысить качество услуг на периферии. В районных и региональных больницах поток пациентов относительно небольшой, поэтому реже встречаются некоторые болезни и ситуации. У врачей крупных клиник в этой сфере больше опыта, поэтому их консультации придутся весьма кстати", – сказала директор Республиканской вильнюсской больницы Елена Куткаускене.
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