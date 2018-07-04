В Литве собирают первые грибы: что растет в лесах



В фейсбуке участники группы грибников с начала июля стали размещать фотографии первых грибов.

Что сейчас можно собирать в литовских лесах? В основном лисички и подберезовики.

Больше всего грибов находят в Швенченском районе, немало грибов есть в Алитусском, Йонавском и Вильнюсском районах.

Многолетний чемпион варенского праздника грибов Витянис Даугудис из Пауксне сказал, что обильного урожая грибов надо еще немного подождать, но ждать осталось уже недолго.

"Повезло тем регионам, куда хотя бы изредка заходили тучки. Где дождей не было, там грибов еще надо подождать. Массово грибы будут расти, если будит дожди, где-то с середины июля", – сказал Даугудис.