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Решением министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги смягчили действовавшие требования по проведению похорон.
Kapų žvakės
Kapų žvakės
© Shutterstock

Отныне в похоронах могут участвовать все желающие, не только близкие родственники, как это было прежде, однако важно соблюдать меры предосторожности: соблюдать дистанцию (не меньше 2 м), часто мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их антисептиком, не дотрагиваться руками до глаз и до лица, при кале или чихании соблюдать правила этикета.

При соблюдении вышеперечисленных требований безопасности разрешено устраивать поминки как в заведениях общепита, так и дома.

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Отказались также от требования прощаться с покойным не дольше 4 ч.

Если покойный скончался от коронавируса или болел коронавирусом, то об этом надо предупредить компанию, предоставляющую услуги по погребению. В таком случае прощание по-прежнему проводят при закрытом гробе. Если неизвестно, болел ли человек перед смертью коронавирусом, процедура проходит как в случае с теми, у кого был диагностирован вирус.

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