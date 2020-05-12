Отныне в похоронах могут участвовать все желающие, не только близкие родственники, как это было прежде, однако важно соблюдать меры предосторожности: соблюдать дистанцию (не меньше 2 м), часто мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их антисептиком, не дотрагиваться руками до глаз и до лица, при кале или чихании соблюдать правила этикета.

При соблюдении вышеперечисленных требований безопасности разрешено устраивать поминки как в заведениях общепита, так и дома.

Отказались также от требования прощаться с покойным не дольше 4 ч.

Если покойный скончался от коронавируса или болел коронавирусом, то об этом надо предупредить компанию, предоставляющую услуги по погребению. В таком случае прощание по-прежнему проводят при закрытом гробе. Если неизвестно, болел ли человек перед смертью коронавирусом, процедура проходит как в случае с теми, у кого был диагностирован вирус.