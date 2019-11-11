За год (в начале ноября этого года, по сравнению с данными за начало ноября 2018 года) количество постоянных жителей сократилось почти на 3000 человек.

Напомним, что 1 января 2018 года в Литве было 2 млн. 808 тыс. постоянных жителей, а в сентябре стало меньше 2,8 млн.

По данным Министерства внутренних дел, количество жителей Литвы в последнее время постоянно сокращается: в 2015 г. было 2 921 920, в 2016 г. – 2 888 558, в 2017 г. – 2 847 900; в начале 2018 г. – 2 808 901 житель. В начале этого года – 2 793 986 жителей.