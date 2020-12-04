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За сутки в Литве от коронавируса скончались 26 человек, зарегистрировано 2514 новых случаев.
В Литве снова скачок новых случаев коронавируса: 2514 и 26 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Новых случаев за сутки: 2514

Всего заболели: 69 582

За последние сутки скончались: 26

Всего скончались: 590

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 306

За последние сутки выздоровели: 864

Всего выздоровели: 27 760

До сих пор болеют: 40 926

За последние сутки проверено: 11 693 теста

Всего проверено: 1 304 400 тестов

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