В Литве снова скачок новых случаев коронавируса: 2514 и 26 смертей

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За сутки в Литве от коронавируса скончались 26 человек, зарегистрировано 2514 новых случаев.
Новых случаев за сутки: 2514
Всего заболели: 69 582
За последние сутки скончались: 26
Всего скончались: 590
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 306
За последние сутки выздоровели: 864
Всего выздоровели: 27 760
До сих пор болеют: 40 926
За последние сутки проверено: 11 693 теста
Всего проверено: 1 304 400 тестов
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