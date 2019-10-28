В Литве снова сбежал кенгуру, хозяин обещает вознаграждение

На странице Общества любителей животных Утенского района в фейсбуке сказано, что кенгуру пропал 24 октября.

"24 октября из Кловиняй пропала или сбежала (маловероятно) самка кенгуру (валлаби). Может, кто-то ее увидит и вернет домой. Нашедшего ждет вознаграждение в размере 100 евро! Звонить по номерам 869832979, 867871188, – пишет хозяин.

DELFI напоминает, что в начале октября в Вильнюсе, в Пилайте, во время съемок сбежал кенгуру. Жизнь животного оборвалась трагически - кенгуру попал под машину.